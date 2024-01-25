سويلم يستعرض تقرير منتصف المدة عن أنشطة مشروع ”برنامج البحوث التطبيقية بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم : أهمية تشجيع البحث والإبتكار لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية

- أهمية تركيز البحوث على دراسة التقنيات المناسبة على المستوى الحقلى والري الحديث ومعالجة وإعادة إستخدام المياه وإستخدام المواد الصديقة للبيئة والتكيف مع تغير المناخ

- أتوجه بالشكر لفريق عمل برنامج JCAR ، وأدعو لبذل المزيد من الجهود لخدمة رؤية الوزارة في تحقيق الإدارة المتكاملة للمياه وتعزيز التنمية المستدامة

- تاريخ طويل من التعاون بين مصر وهولندا فى مجال تعزيز إدارة المياه ، وتطوير الإستراتيجيات ، وتطوير قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال المياه

- الرغبة فى إستمرار التعاون البحثى مع الجانب الهولندى ، والإستمرار في توفير التدريب اللازم لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بفريق عمل مشروع "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR لإستعراض تقرير منتصف المدة عن أنشطة المشروع وما تحقق من مستهدفات المشروع حتى تاريخه .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تشجيع البحث والإبتكار لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية ، مشيراً لأهمية تركيز البحوث على تحديد التقنيات المناسبة على المستوى الحقلى ، ودراسة تأثير مشروعات الري الحديث على المياه والتربة والإنتاجية المحصولية ، ودراسة التوسع في معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى وتأثير ذلك على نوعية المياه ، ودراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة في المشروعات المائية ، ودراسات التكيف مع تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لفريق عمل برنامج JCAR على المجهودات المبذولة سابقاً ، والدعوة لبذل المزيد من الجهود مستقبلاً ضمن أنشطة البرنامج لخدمة رؤية الوزارة في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز التنمية المستدامة للمياه والأراضي والموارد .

وأشاد سيادته بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه منذ سبعينيات القرن الماضى ، والذى تم تتويجه بتوقيع "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR ، مشيراً لما قدمه الجانب الهولندي من دعم لوزارة الموارد المائية والري للتعامل مع تحديات المياه من خلال تعزيز التخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه ، وتطوير الإستراتيجيات ، والعمل على تطوير قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال المياه من خلال تعزيز الشراكة بين المعاهد المصرية والهولندية ، ومعرباً عن رغبة الوزارة فى إستمرار التعاون مع الجانب الهولندى فى العديد من المجالات البحثية ذات الصلة بالإدارة المثلى للمنظومة المائية ، والإستمرار في توفير التدريب اللازم للعاملين فى مجال المياه خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة لزيادة خبراتهم في مجال إدارة المياه .

الجدير بالذكر أن "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR يهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية .