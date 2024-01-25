وزير النقل يعلن دخول برج إشارات أبوتشت الخدمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 10:29 صباحاً - بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبوتشت وبرج إشارات أبوشوشو في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول ١٠ كم وعدد ٢ مزلقان.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٧ برج رئيسي و ٣ برج ثانوي و ٥٩ مزلقان ) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول عدد ١٥ برج إشارات رئيسى وعدد ١ برج ثانوى بالخدمة وهم ( جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – ( طما - مشطا ) - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبوتيج - برديس - البلينا- أبوشوشة - المطيعة - أبوتشت) بطول ١٤٨ كم من إجمالى ١٨٠ كم ودخول عدد ٤٧ مزلقان من إجمالى ٥٩ مزلقان ، لافتا الى أن برج إشارات أبوتشت يتحكم في عدد ٤٢ سيمافور ضوئي وعدد ٢٦ موتور تحويله وعدد ٥٠ دائرة تراك كهربى.

مضيفا أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.