”متطلبات الاعتماد المبدئي” البرنامج التدريبي الأول لمستشفيات جامعة المنصورة على معايير ”جهار”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 12:31 مساءً - تنفيذا لتوجيهات د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بسرعة تأهيل المستشفيات الجامعية بالمنصورة للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من جهار والمعتمدة دوليا من منظمة "الاسكوا"، وذلك بناء على الزيارة التفقدية التي قام بها وفد الهيئة لمستشفيات الجامعة خلال الشهر الماضي، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية البرنامج التدريبي الأول "متطلبات الاعتماد المبدئي" بالتنسيق مع الإدارة المركزية لضمان الجودة والاعتماد بمستشفيات ومراكز جامعة المنصورة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وذلك على مدى ٣ أيام بمستشفى الأطفال الجامعي، وبمشاركة ٢٠٠ متدرب، وحضور نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية "بجهار"، وعدد من القيادات ومديري المستشفيات والادارات بالجامعة.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن البرنامج التدريبي يمثل الخطوة الأولى في طريق اعتماد المستشفيات الجامعية بالمنصورة استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وضمان توفير خدمات صحية وعلاجية آمنة، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة المنصورة بتقديمها خدمات صحية متنوعة بمختلف التخصصات لقطاع عريض من المرضى بما يستدعي الاسراع في تأهيلها وحصولها على الاعتماد من "جهار".

وأضاف، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حريصة على نشر ثقافة الجودة من خلال تعزيز البرامج التدريبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية لفهم معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولى من "الاسكوا"، وتطبيقها بالاسلوب الأمثل، بما يسهم في تحسين مهارات وأداء الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وضمان الالتزام بتطبيق ممارسات آمنة وفعالة في تقديم الخدمات الطبية.

شارك بالتدريب من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كل من: د. السيد العقدة، عضو مجلس الإدارة، د.محمود مراد، مدير عام تسجيل أعضاء المهن الطبية ، د.محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية.

تناول التدريب إلقاء نظرة عامة حول رحلة المنشأة نحو الحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، والتي تتناسب مع طبيعة كل منشأة، وتهدف إلى توفير خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، وبما يضمن راحة وسلامة المريض وأسرته ومقدمي الخدمة والمنشأة والبيئة المحيطة.

ومن جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور السيد العقدة، المعايير المتعلقة بمتطلبات السلامة الوطنية باعتبارها أهم المعايير الصادرة عن جهار، والتي تهدف إلى أمان وسلامة المريض ادارة وسلامة الدواء، ومنع انتشار العدوى، سلامة البيئة والمنشآت، مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة الوطنية تهدف إلى تحسين مخرجات الخدمات الصحية وليس المظهر الخارجي للمنشأة وأنها تساعد على تقليل تكاليف الانفاق بالمنشأة والقطاع الصحي بأكمله.

وقدم د.محمود مراد، شرحاً لمتطلبات الجودة الأساسية والتي تشمل ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض وحقه في الحصول علي الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها.

فيما استعرض د. محمد السايس معايير الحوكمة المؤسسيةوإدارة القوة البشرية وجودة وتحسين الأداء.

شهدت الدورة حضوراً مكثفاً من العاملين بالمستشفيات والمراكز الجامعية، وأثني المشاركون على دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة وسلامة وأمان المريض كخطوة أساسية نحو تنفيذ الإصلاح الشامل للرعاية الصحية في مصر، كما ثمنت إدارة المستشفيات الجامعية حزمة البرامج التدريبية والتوعوية وورش العمل والندوات التثقيفية بمجال الجودة التي تقدمها الهيئة للعاملين بمختلف القطاعات الصحية.