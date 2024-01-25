نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تحسبًا لسقوط أمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار، وذلك في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حيث انتشرت معدات شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، على كافة المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير.

وذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى متوسطة، مساء اليوم، على محافظات القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر، أن شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة مياه الأمطار، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى بالمحافظة.

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