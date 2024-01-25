نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الأوقاف والثقافة يشهدان الاحتفال بالإصدار المائتين من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة ووزيرة الثقافة د/ نيفين الكيلاني احتفال الوزارتين بالإصدار المائتين من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، اليوم الخميس 25/ 1/ 2024م الساعة الرابعة مساء بالقاعة الرئيسية ببلازا (1) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وسيتم تكريم عدد من كتاب سلسلة (رؤية) للنشء، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومن خلال التعاون مع وزارة الثقافة