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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 8 مساجد جديدة الجمعة القادمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف عن افتتاح ( 8 ) مساجد الجمعة القادمة الموافق 26 / 1 / 2024م وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 ) مساجد، منها ( 6 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 518 ) مساجد منها ( 401 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و( 117 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 26 / 1 / 2024 م عدد ( 11540 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(869) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. مسجد أبو اليزيد البسطامي – نجع البسطامي – قرية الكوبانية – مركز أسوان
مديرية أوقاف الأقصر
2. مسجد النور الإسلامي – المريس - الطود
مديرية أوقاف البحر الأحمر
3. مسجد آل صابر - الاحياء - الغردقة
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد هلل الكبير – منشأة عامر – كوم البركة – كفر الدوار
5. المسجد الكبير – قرية البريجات – مركز كوم حمادة
مديرية أوقاف الإسكندرية
6. مسجد النور – أبو مسعود – العامرية ثان
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد عزبة نصر متولي – عزبة نصر متولي ( عزبة الصعايدة) شاويش – إهناسيا
مديرية أوقاف القليوبية
2. مسجد سيدي مبارك - الشموت