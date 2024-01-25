نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق جزئي للطريق السياحي من نهايته وتقاطعه مع الطريق الدائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، أنه في اطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديدًا في المنطقة المحصورة من نهاية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية لمسافة (٥٠٠ متر) بالإتجاه من طريق الواحات اتجاه المنيب.

تشير محافظة الجيزة بأن الامر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقع عدد (۲) حارات مرورية في الموقع المشار اليه وذلك لمدة (١٥ يوم) ابتداء من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧ حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ على ان يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

واكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ اللازم حيال تيسير الحركة المرورية وتسهيل حركة سير المركبات.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات لما للمشروع من أهمية مرورية.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية وعلامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "١ كم - ٥٠٠ م - ١٠٠م) في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.