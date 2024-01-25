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لجنة الإشراف على انتخابات البيطريين تُعلن استمرار فتح باب التنازلات والتظلمات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور ناجى سلام، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن استمرار فتح باب التنازلات والتظلمات للأطباء البيطريين المرشحين لحين انعقاد مجلس النقابة العامة، وذلك للصالح العام وضمان للشفافية ونزاهة الرأي.

وأشار سلام، إلى أنه يمكن لأعضاء الجمعية العمومية الدخول على اللينك التالي:  https://vet.egy-vet-synd.org، للاستعلام عن الاشتراكات، وكذلك وجود الاسم ضمن الجمعية العمومية المقيد بها  ( النقابة الفرعية )، ويكون الاستعلام برقم القيد بالنقابة.

ولفت إلى أن اللجنة منذ بداية أعمالها مع أول يوم في تلقى الطعون في 8 يناير 2024، وحتى أخر أيام التنازلات عن الترشح الأربعاء 24 يناير الجاري، قد استقبلت تظلمات وطعون وتنازلات باليد أو من خلال البريد على النحو التالي:
19 تنازل عن الترشح.
13 تظلم من مرشحين.
24 طعن ضد مرشحين على مقاعد مختلفة.

وأشار سلام، إلى أن اللجنة مازالت في انتظار باقي التنازلات التي قد تصل عن طريق البريد، فضلا عن انتظار الرأي القانوني من المستشارين القانونيين بشأن بعض الملاحظات لملفات ترشح عددا من الأطباء البيطريين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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