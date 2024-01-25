الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى والحرارة تسجل 18 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 02:28 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ️أجواء شتوية بامتياز على شمال البلاد، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الشرقية جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد على موعد مع سقوط الأمطار خلال الفترة القليلة القادمة، موضحة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08 ، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11.