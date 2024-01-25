السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 03:31 مساءً - استهلت هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة،.

وتم تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان والعكس، بداية من أمس الأربعاء ويستمر التشغيل حتي يوم الجمعة 23/2/2024، بجانب القطارات الشغالة يومياً.

بداية من يوم 24/1/2024 يتم تشغيل قطار 1936 ( مكيف ) القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09:50 مساءاً ويصل أسوان الساعة 10:10 صباحاً.

قطار 1938( ثالثة مكيفة ) يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءاً ويصل أسوان الساعة 11:55 صباحاً.

قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 06:30 مساءاً ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحاً طبقاً للجداول المرفق .

وبداية من يوم 25/1/2024 يتم تشغيل قطار 1937 ( مكيف ) أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 06:00 مساءاً ويصل القاهرة 07:00 صباحا.

قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10:35 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً.

قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 03:20 صباحاً طبقاً للجداول المرفق .