قرينة ولي عهد النرويج من معرض الكتاب: محمد صلاح مصرى عظيم ومؤثر وملهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 03:32 مساءً - بدأ حفل وقائع افتتاح البرنامج الأدبي لدولة النرويج -ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والأميرة "ميت ماريت"، قرينة ولي العهد بالنرويج، ووزير الخارجية النرويجية، "إسبن بارث إيدي"، بقاعة ضيف الشرف في البلازا بين قاعة 3 وقاعة 4، بالطابق الأول، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات بالتجمع الخامس.

قالت الأميرة ميت ماريت، إنها سعيدة جدا باختيار النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، وأن هناك العديد من الكتاب النرويجيين الذين سوف يزورن معرض الكتاب خلال دورته الحالية، وسوف يقومون بطرح العديد من الأفكار ومناقشة العديد من القضايا التي تطرا علي الساحة منها "تغيرات المناخ"، وأيضا كيف يعش الشعب النرويجي في عصر العولمة.

كما ألقت ميت ماريت، الضوء علي لعيب الكرة الكابتن محمد صلاح، ووصفته بأنه مصري عظيم ومؤثر ويتميز بحماسته، وهناك كتاب تتحدث عنه، كما أن الأدب ملهم لفهم الظروف الإنسانية، وهذا ساعدني علي المستوي الشخصي لحب القراءة والكتب.

وتابعت ميت ماريت، نحن بحاجة إلى مترجمين للأدب النرويجى ليقومون بترجمة الكتب اللغة العربية، ولابد من الاهتمام بالطلاب الصغار والشباب لثراء فكرهم ووعيهم بالثقافة، وزيادة الادب النرويجي وايضا العربي اضافة الي الادب علي مستوي العالم وذلك باستخدام طرق جديدة ومسلية.

وتوجهت ميت ماريت، بالشكر لمعرض الكتاب وعلي جهود كل القادمين للاستضافة النرويج، ونامل ان يمهد وجود النرويج ضيف شرف معرض الكتاب، الي تعاون بين الناشرين وصناع الكتاب لتعزيز العلاقات واعلن افتتح برنامج ضيف شرف النرويج.