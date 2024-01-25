نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يبدأ في الـ9 صباحًا وينتهى بعد صلاة العشاء.. ماذا يمكن أن تفعل خلال يوم كامل قي الجامع الأزهر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتخطّى عُمره 1083 عام، والذي يتوافد عليه مئات المواطنين والطلاب يوميًا، من جميع جنسيات وبلدان العالم العربي، والإسلامي، والغربي أيضًا، يعيشون فيه أجواءً من الابتهالات والروحانيات، يتعلّمون فيه صحيح الدين، وقراءة القرآن الكريم.

هو الجامع الأزهر الشريف، منارة الإسلام في مصر، والوطن العربي، والإسلامي، والعالم، الذي يتسم بعلمائه الوسطيين، المُعتدلين في دينهم، الذي يستقبلون مُريدي الدين الحنيف.

وتُفتح أبواب الجامع الأزهر الشريف أمام جميع المواطنين، الذين يمكن أن يقوموا بالكثير من الأنشطة الدينية المختلفة.

رصدت عدسة “دوت الخليج” ما يمكن القيام به خلال يوم كامل داخل الجامع الأزهر الشريف.

تواصلنا مع أحمد عبدالله، وهو باحث الترجمة بالجامع الأزهر الشريف، الذي وجّهنا إليه عِدة أسئلة لشرح ذلك.

متى يبدأ العمل بالجامع الأزهر؟ ومتى ينتهي اليوم؟ وما الأنشطتة التي تحدث خلال اليوم؟

اليوم يبدأ في الـ9 صباحًا، وينتهي بعد صلاة العشاء، وتكون أول الأنشطنة المُتبعة في اليوم، رواق القرأن الكريم للأشخاص ممن اشتركوا في تسجيل برنامج رواق القران الكريم لحفظه، ثم المقارئ، تُعقد مقرأتين؛ واحدة للنساء صباحًا، وواحدة للرجال مساءً، ثم برامج وحدة التراث يُلقي بها أساتذة من هيئة كبار العلماء، وذلك حسب الجدول الذي يُنشر على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر الشريف.

ثم رواق العلوم الشرعية والعربية، بالإضافة إلى محاضرات متنوعة ومختلفة، يُعقد كلٌ منها في أماكن المخصصة للطلاب ممن يدروسون العلوم الشريعية، هذا بالإضافة إلى الملتقيات: "ملتقى الطفل، ملتقى المرأة، ملتقى شبهات، ردود”، تكون أسبوعية وليست يومية.

كم عدد الأروقة داخل الجامع الأزهر؟ وما الذي يُدرس فيها؟

كانت تبلغ الأروقة بالجامع في الماضي 29 رواق، ويُسمي بالرواق؛ لأنه المكان الذي يأتي إليه الطلاب لينهالوا من العلم، أما الآن فهي 6 أروقة كالتالي:

1- رواق القرأن الكريم.. للتجويد والقراءات

رواق القرأن الكريم بالظلة الفاطمية



2- رواق الشراقوة.. لدروس التجويد والقرآن

رواق الشراقوة

3- الرواق العباسي.. لكتب التراث والعلوم الشرعية ملتقى الطفل واستقبال الزيارات الرسمية

الرواق العباسي

4/ رواث الفشنية.. يُدرس فيه ملتقى المرأة رواق العلوم وكتب التراث الشرعية والعربية

رواق الفشنية

5- رواق المغاربة.. مقرأة السيدات وكتب التراث والعلوم الشرعية والعربية

رواق المغاربة

6- الرواق العثماني.. للعلوم الشرعية والعربية وكتب التراث وملتقى شبهات وردوود المجالس الحديثة

الرواق العثماني

كم عدد الجنسيات التي تدرس بالجامع الأزهر؟



يدرس في الجامع الأزهر الشريف جنسيات متعددة، من إفريقيا، وآسيا، وأميركا، ولكن أبرز هذه الجنسيات تأتي من دول شرق آسيا، وهم أكثرهم عددًا.