محافظ الجيزة يتفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبري المشاة البديل عن كوبري همفرس

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الموقع المقترح لإنشاء كوبرى المشاة البديل عن كوبري همفرس الذي تم إزالتة أثناء تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر لتعارضه مع الأعمال الإنشائية وذلك فى المنطقة المحصورة بين شارعي السودان وترعة الزمر بحي بولاق الدكرور وذلك للوقوف على المسارات المتعارضه مع مسار الكوبرى الجديد وسبل التنفيذ لتسهيل حركة تنقل المواطنين بذلك القطاع الهام.

وأكد المحافظ على أن الأعمال تأتي في اطار التعاون المثمر مع وزارة النقل وهيئة مترو الانفاق وما تشهده المحافظة من نهضة كبيرة في شبكة الطرق والمحاور المرورية مشيرًا ان كوبري المشاة المقرر انشاءه سيخدم قطاع كبير من اهالي حى بولاق الدكرور ويعد مطلبا هاما للمواطنين حيث سيسهل عملية التنقل من خلال تنفيذ عددًا من المسارات له لتوسيع دائرة الاستفادة.

وحرص المحافظ ومرافقيه علي تفقد مسارات ومواقع المطالع والمنازل للكوبري لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين منه وتغطية كافه القطاعات التي يخدمها خاصه وإنه يقع بجوار عددًا من المشروعات القومية الهامه وعلي رأسها مشروع محور الفريق كمال عامر وخط مترو الانفاق والسكة الحديد.

وخلال الجولة وجه المحافظ حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتحديد النقاط المتعارضة مع مسار الكوبرى للتعامل معها لسرعة البدء فى تنفيذه لتحقيق المنفعة للمواطنين لما له من أهمية كبيرة.

واشار اللواء أحمد راشد ان المحافظة حريصة علي الاستجابة لمطالب المواطنين وبحث سبل تحقيقها بالتعاون مع كافه الجهات المعنية.

وفي نفس الاطار تفقد المحافظ نسب التنفيذ في المرحلة الثالثة لأعمال رصف وتطوير وتوسعه ورفع كفاءة طريق المريوطية وذلك بدءا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة مرورًا بمناطق الشيشيني والمنشية في اطار خطة المحافظة لتحسين الهوية البصرية للطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وقد شدد المحافظ علي الشركة المنفذة بسرعه الإنتهاء من الاعمال المدرجة علي ان يكون التنفيذ علي اكمل وجه ووفقا للمواصفات المحددة مؤكدًا علي المتابعة الدورية لنسب التنفيذ نظرًا لما يعكسه المشروع من أهمية كبيرة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وهند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد والنائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

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