نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقيب العام يفتتح المقر الجديد للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور خالد سليم النقيب العام المقر الجديد لنقابة السويس الفرعية بعد تجهيزه يرافقه رئيس النقابة الفرعية بالسويس الدكتورة منال كامل وأعضاء النقابة الفرعية

صرح النقيب العام أنه تم شراء المقر الجديد فى حى الأربعين ليكون مقرا للنقابة الفرعية بالسويس فى مكان متميز على مساحة كبيرة بعمارة بنك إسكندرية، ليكون متسعا لأنشطة وخدمات النقابة الفرعية بالسويس.

أوضح أنه تم شراء المقر ليفى بوعده لمطالب الجمعية العمومية لنقابة السويس الفرعية بشراء مقرا يكون ملكا للنقابة بدلا من المقر الصغير المؤجر منذ فترة كبيرة، ويتسع لنشاط وخدمات النقابة الفرعية المقدمة للسادة الزملاء بمحافظة السويس، مؤكدا أن المقر الجديد إضافة كبيرة لأصول النقابة العامة وخطوة صحيحة تأخرت لسنين.

أضاف النقيب العام ان القرار بالشراء اتخذ منذ ما يزيد عن عام، وتأخر الشراء نظرًا لطول مدة الاجراءات المتبعة والمطلوبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وابرزها التقييم الهندسي والمالي للأصول الثابتة المزمع شراؤها، فاستغرق الامر مدة طويلة وانتهت بفضل الله بتوقيع عقد الشراء.

قدم سليم التهنئة للأطباء البيطريين بنقابة السويس الفرعية على مقرهم الجديد، متمنيًا أن يكون صرحا يثرى العمل النقابي ويكون مكانا لخدمة وراحة السادة الزملاء بمحافظة السويس.