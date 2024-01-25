نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة النقابية لـ "الوفد" تطالب مجلس الإدارة بتحقيق العدالة والشفافية فيما يُتخذ من قرارات تخص العاملين بالمؤسسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، رئيس مجلس الإدارة الدكتور أيمن محسب، بضرورة تطبيق القواعد المنظمة للعمل بعد الإعلان عنها بوقت كافي قبل تطبيقها خاصة إذا كانت تتعلق بقانون العمل ولائحته، بالإضافة إلى تطبيق الزيادة الأخيرة وقدرها 800 جنيهًا لجميع العاملين بالمؤسسة في القاهرة وخارجها، دون استثناء، وعدم التمييز على أن يكون المعيار في المرحلة القادمة هو الإنتاج والعمل.

وأكدت اللجنة أهمية تطبيق الحد الأدني للأجور والبالغ 3500 جنيهًا الذي طُبق من هذا الشهر، وذلك حتى يتمكّن الزملاء من مواجهة الظروف الصعبة والغلاء الذي حدث خلال الشهور الماضية.

وناشدت اللجنة رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق العدالة والشفافية فيما يُتخذ من قرارات تخص العاملين بالمؤسسة، ومشاركة اللجنة النقابية في القرارات التي تتعلق بتطوير المؤسسة وتمس العاملين بالجريدة وذلك وفقا لقانون العمل وقانون المنظمات النقابية.

وطالبت اللجنة، كافة الزملاء، بالالتزام بقانون العمل واللوائح المنظمة، وعدم التهاون فيما يتعلق بهذه الأمور، ومراجعة اللجنة في أي شيء يتعلق بهذا، وفي حالة وجود شكوى التقدم بمذكرة مكتوبة إلى اللجنة النقابية لبحثها مع رئيس مجلس الإدارة، والذي أعرب عن تعاونه الدائم مع اللجنة، وأنه يستهدف تطوير المؤسسة وتحسين الأجور.