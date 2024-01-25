نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشافة الجوية بشباب ورياضة الجيزة تقدم التهنئة والورود لأفراد الشرطة بعيدهم الـ72 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت صباح اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 وفود من جمعية الكشافة الجوية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لتقديم الورود مهنئين أفراد الشرطة فى عيدهم الثانى والسبعين، وذلك ضمن احتفالات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بعيد الشرطة .

حيث توجه الوفد بقيادة القائد مينا فوزى نائب مفوضية جمعية الكشافة الجوية إلى قسم اول الشيخ زايد وقسم ثالث أكتوبر وأيضا قامت مجموعات من الجمعية بتقديم الورود لأفراد الشرطة فى الشوارع إعزازًا وتقديرًا لمجهوداتهم فى حماية وطننا فى الداخل.

وتابع الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة الوفود أثناء الزيارة كما قدم لهم الشكر فى النهاية معربا عن امتنانه لهم نحو شعورهم بالولاء والانتماء لوطنهم.

كما تمت الزيارة والتهنئة بتوجيهات ومتابعة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أحمد عاشور رئيس جمعية الكشافة الجوية وإشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشؤون الشباب، وإيزيس مسعود مدير إدارة تنمية النشء، قائد محمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات قائد مينا فوزي، وقائد عام المراحل ونائب المفوض العام للجمعية وقائد محمد مجدى المفوض العام للجمعية.

الكشافة الجوية بشباب ورياضة الجيزة تهنئ أفراد الشرطة

الكشافة الجوية بشباب ورياضة الجيزة تهنئ أفراد الشرطة

الكشافة الجوية بشباب ورياضة الجيزة تهنئ أفراد الشرطة

الكشافة الجوية بشباب ورياضة الجيزة تهنئ أفراد الشرطة