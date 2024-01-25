سمير فرج: "حكايات النصر" توثق نصر أكتوبر للأجيال المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 05:32 مساءً -

أكد اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، المحلل العسكرى والاستراتيجي، على أهمية توثيق تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة، وقال إنه وبعد عدة سنوات من الممكن ألا يتواجد أبطال الحرب ليقصوا على الأجيال حكاية نصر أكتوبر، مشيرا إلى أنه فى عصر السوشيال ميديا كان هناك تخوف كبير من تحريف والتشكيك فى انتصار أكتوبر، لذلك وثقنا تفاصيل الحرب من خلال مشروع "حكايات النصر".

وأشار فرج خلال ندوة بعنوان "حكايات النصر" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بحضور عشرات الزائرين بأعمار مختلفة، إلى أنه تم إطلاق مشروع "حكايات النصر" خلال فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعتبر سلسلة من الحكايات التي أطلقها الدكتور اللواء سمير فرج، وتتناول قصصًا فريدة تتعلق بحرب أكتوبر، وأكد أن أي حرب يتم تقييمها وفقا للمهمات التي تم وضعها، وإسرائيل كان لديها 3 مهام في غزة خلال حربها الحالية عليها، وهو ما لا تستطيع تحقيق أى منهم، أما مصر فى حربها على إسرائيل فى أكتوبر 1973 فحققت أهداف الحرب أبهرت العالم بها.

وأضاف اللواء سمير فرج أن مصر فاجأت إسرائيل خلال حرب أكتوبر بغلق باب المندب وهى الضربة الموجعة التى جنت جنونهم، حيث إنهم حينها كانوا يحصلون على البترول من خلال إيران عن طريق باب المندب وغلق الجيش المصرى له قطع عن إسرائيل البترول فكانت أكبر كارثة لهم.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "حكايات النصر" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وذلك بحضور عشرات الزائرين بأعمار مختلفة، كما حرص منظمين الندوة على وجود متحدثة بلغة الإشارة لتسهيل الأمر عليهم.