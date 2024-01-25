الأرصاد: أجواء شتوية وتكاثر للسحب الممطرة على شمال البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 06:31 مساءً - الطقس، تسود الآن أجواء شتوية بامتياز على شمال البلاد، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتكون السواحل الشمالية الشرقية جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد على موعد مع سقوط الأمطار الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الجمعة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، ومائل للدفء جنوب الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادى الجديد

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على سيناء، بارد ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء.