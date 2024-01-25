التعليم العالي: بدء الدراسة في كلية العلاج الطبيعي جامعة رشيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 06:31 مساءً - أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي جامعة رشيد، اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

وقرر الدكتور صالح الشرقاوي، رئيس مجلس أمناء جامعة رشيد، تعيين الدكتور عبد العزيز علي شريف، الأستاذ بقسم العلاج الطبيعي للأطفال بكلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ عميدًا للكلية لمدة عام.

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يذكر أنه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سعي الوزارة الدائم لنشر مفاهيم ضمان الجودة وكفاءة الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ لضمان الارتقاء بها، والعمل على تأهيل كافة الجهات التابعة لها للحصول على الاعتماد من الجهات المُختصة.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق الجودة الأكاديمية والمؤسسية يعمل على زيادة ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية ومستوى خريجيها وتميز خدماتها التي تساهم بها في دعم المجتمع في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية.