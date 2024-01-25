70 دولة و1200 ناشر يشاركون بالنسخة الحالية لمعرض الكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 06:32 مساءً - قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن رئيس الوزراء شهد افتتاح معرض الكتاب كما تواجد وزير خارجية النرويج ومجموعة كبيرة من المسؤولين ومديري المعارض على مستوى الوطن العربي.

وأضاف عبده، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع دينا عصمت عبر قناة dmc، أن النسخة الحالية لمعرض الكتاب تشهد إصدارات كثيرة بالنسبة للناشرين المصريين، وبها أحدث الإصدارات للناشرين العرب، بواقع 70 دولة و1200 ناشر.

وتابع رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الإقبال على معرض الكتاب كان كبيرا جدا اليوم، وستشهد الأيام المقبلة زيادة في الأعداد، لا سيما أمام العروض المقدمة والخصومات على الكتب.

ويستقبل المعرض الزوار فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء يومًا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فيتم استقبال القراء عقب صلاح الجمعة فى حدود الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.

ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.