لامين كامارا نجم السنغال أفضل لاعب شاب فى مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 07:30 مساءً - توج لامين كامارا لاعب منتخب السنغال بلقب أفضل لاعب شاب بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "لامين كامارا يتألق مع السنغال ويصبح أفضل لاعب شاب في مرحلة المجموعات".أحرز لامين كامارا هدفين فى 3 مباريات في واحدة من أهم مفاجآت البطولة القارية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

لامين كامارا

ونجح لامين كامارا صاحب الـ20 عامًا و14 يومًا، فى تسجيل هدفين، ليصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في كأس أفريقيا منذ التونسى علي زيتوني لتونس عام 2000 (19 عامًا و32 يومًا).

نجح المنتخب السنغالى في انتزاع بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا 2023، عن جدارة واستحقاق بعد مشوار مميز في دور المجموعات بالكان.بدأ منتخب السنغال مشواره في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، بالفوز على جامبيا 3-0 ثم التغلب على الكاميرون بنتيجة 3-1، وأخيرًا تخطي غينيا بثنائية نظيفة. وحقق أسود التيرانجا الفوز في 3 مباريات بدور المجموعات ولم يتلقي أي هزيمة ولم يحقق أي تعادل في مشواره بهذا الدور.كما يعد منتخب ماني ورفاقه هو الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دور المجموعات بـ 3 مباريات.

كذلك سجل المنتخب السنغالي 8 أهداف واستقبل هدف وحيد، كما حقق 2 كلين شيت ويعد أفضل دفاع في البطولة، كما صنعوا في 9 فرص محققة للتسجيل طوال مشوار دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023.