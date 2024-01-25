إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل طفلا خلال اقتحامها بلدة سلوان بمدينة القدس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 07:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن قوات الاحتلال تعتقل طفلا خلال اقتحامها بلدة سلوان بمدينة القدس.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.