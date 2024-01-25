محمد صلاح يعلن بدء برنامج علاجه ويؤكد: هعمل كل حاجة عشان ارجع للمنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 07:30 مساءً - أكد النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، أنه بدأ بالفعل في برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا.

وكتب صلاح عبر حسابه على انستجرام: بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه….بردو بحبها وبحب ناسها… حاولوا اكتر".

توجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب مباراة الرأس الأخضر إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج هناك، بعدما أرسل اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، تقريراً مفصلاً عن إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني إلى ليفربول الإنجليزي بعد تأكد إصابته بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الخلفية، ويغيب محمد صلاح عن منتخب مصر في أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعدما شارك في جميع مباريات النسخ الثلاثة التي شارك فيها المنتخب من قبل في وجود لاعب ليفربول.



