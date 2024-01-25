منتخب السعودية يحسم الصدارة ويصطحب تايلاند إلى الأدوار الإقصائية بكأس آسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 07:30 مساءً - تعادل منتخب السعودية مع تايلاند سلبيًا خلال فعاليات المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023.

بهذه النتيجة يتواجد منتخب السعودية في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا برصدي 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وتسجيل 4 أهداف وتلقى 1.

بينما تواجد منتخب تايلاند بالمركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في 2 وتسجيل هدفين والحفاظ على سجله خالي من الأهداف.

بينما تواجد منتخب عمان في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطتين جمعهما من التعادل في مباراتين والخسارة في لقاء وتسجيل هدفين وتلقي 3.

بينما تذيل منتخب قرغيزستان المجموعة برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل في لقاء 1 وخسارة 2 وتسجيل هدف وتلقى 5.

وخاض منتخب السعودية 50 مباراة فى تاريخ مشاركته بكأس آسيا، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل في 13، وخسر 14، وقد سجل 73 هدفاً واستقبلت شباكه 49 هدفاً.

تشكيل السعودية ضد تايلاند

حراسة المرمى: راغد نجار.

خط الدفاع: علي البليهي – عبد الله الخيبري – عون السلولي.

خط الوسط: فواز الصقور- فيصل الغامدي- مختار علي - سالم الدوسري- حسن كادش.

خط الهجوم: عبدالله رديف - عبد الرحمن غريب.