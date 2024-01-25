نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 21 طن سمن غير صالح داخل مصنعين مخالفين في العياط (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس محمود مدينة، رئيس مركز ومدينة العياط، في ضبط مصنعين غير مرخصين، يقومان بتصنيع السمن الغير مطابق للمواصفات.

وجاء ذلك بالتنسيق وحضور إدارة الرقابة التجارية على الأنشطة بمديرية تموين الجيزة، والإدارة الصحية بالعياط التابعة لمديرية الصحة بالجيزة.

يأتي هذا بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين لتكثيف الجهود الرقابية ومتابعة الأسواق لرصد أية مخالفات أو حالات تداول لسلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتمشيط الأسواق ومواجهة ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره والتصدي لجشع بعض التجارواتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها فورًا حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وفي ذلك الإطار تم ضبط عدد 2 مصنع يقوم بتصنيع السمن غير مطابق للمواصفات ويدار دون ترخيص، وأحدهما يقوم بإعادة تدوير السمن وتجهيزها على أنها زبدة فلاحى وتم التحفظ على 21 طن سمن غير صالح جارى تجهيزها لبيعها فى السوق.

وتم التحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المصنعين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات