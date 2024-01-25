أمطار متفاوتة الشدة على مناطق بالقاهرة الكبرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:31 مساءً - تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ، أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق ، فيما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

ويشهد غدا أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويشهد غدا نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 ، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11.