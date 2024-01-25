بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد اصطفافا للجمهور في يومه الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:32 مساءً - اصطف المواطنون، أمام بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي انطلقت فعالياته للجمهور اليوم، الخميس، ولاحظ احتشاد أسر بأكملها أمام البوابات وداخل أروقة المعرض، بينما كان الحضور الأكثر للمواطنين في سن الشباب.

ويعمل المنظمون على منع الزحام أمام البوابات، بمساعدة رجال الشرطة.

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، فتح أبوابه للجمهور، اليوم، من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ 55، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب