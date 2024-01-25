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يحيى الدرع أفضل لاعب فى مباراة مصر وتونس بأمم أفريقيا لليد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:32 مساءً - حصل يحيى الدرع لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد على جائزة لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز مصر على تونس بنتيجة 30/25  فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتختتم السبت المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

 

 

 

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17/12 لصالح الفراعنة قبل أن ينتهي اللقاء بفوز مصر 30 /25، وينتظر الفراعنة الفائز من لقاء الرأس الأخضر مع الجزائر لمواجهته بعد غد، السبت، فى النهائى  للمنافسة على تذكرة التأهل لأولمبياد باريس .

 

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف النهائى بعد الفوز فى ربع النهائى أول أمس الثلاثاء على أنجولا بنتيجة 37/25 بينما فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 37/24 بنفس الدور ، وتأهلت منتخبات مصر والجزائر والرأس الأخضر وتونس إلى بطولة العالم 2025 المقبلة .

 

ويطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه بعد بـ8 ألقاب، أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022.

 

فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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