يحيى الدرع أفضل لاعب فى مباراة مصر وتونس بأمم أفريقيا لليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:32 مساءً - حصل يحيى الدرع لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد على جائزة لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز مصر على تونس بنتيجة 30/25 فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتختتم السبت المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17/12 لصالح الفراعنة قبل أن ينتهي اللقاء بفوز مصر 30 /25، وينتظر الفراعنة الفائز من لقاء الرأس الأخضر مع الجزائر لمواجهته بعد غد، السبت، فى النهائى للمنافسة على تذكرة التأهل لأولمبياد باريس .

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف النهائى بعد الفوز فى ربع النهائى أول أمس الثلاثاء على أنجولا بنتيجة 37/25 بينما فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 37/24 بنفس الدور ، وتأهلت منتخبات مصر والجزائر والرأس الأخضر وتونس إلى بطولة العالم 2025 المقبلة .

ويطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه بعد بـ8 ألقاب، أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022.

فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.