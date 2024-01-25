المحروسة تعلن عن تخفيضات 40٪ على الإصدارات فى معرض الكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:32 مساءً - وسط مئات الاصدارات يأتى زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى جناح دار المحروسة للنشر والتوزيع ليستمتعوا بالتخفيضات التى تقدمها للقراء بمناسبة معرض الكتاب، حيث أعلنت دار المحروسة عن تخفيض 40٪ على كتب الأدب العربي و تخفيض 30٪ على إصدارات متنوعة وذلك تشجيعا للزوار على شراء الكتب والاصدارات المتواجدة لديها.

وتنوعت اصدارات دار المحروسة ما بين الإصدارات الأدبية والترجمة وكتب الأطفال وغيرها لتلبي رغبة كافة الأذواق.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.