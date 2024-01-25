مودرن فيوتشر يفسخ تعاقده مع ريكاردو فورموسينيو بالتراضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:32 مساءً - كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر، في تصريحات لـ "اليوم السابع" أن النادي فسخ تعاقده بالتراضي مع البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخروج من كأس رابطة الأندية المصري لكرة القدم.

وودّع مودرن فيوتشر كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على بلدية المحلة بهدف نظيف، حيث تأهل الاتحاد وسموحة عن تلك المجموعة، بعدما حصد الاتحاد 6 نقاط وسموحة 4 نقاط، ليتأهل الأخير على حساب مودرن فيوتشر بفارق الأهداف.

وتعتبر هذه ثاني بطولة يودعها مودرن فيوتشر، بعد خسارة المباراة النهائية في كأس السوبر المصري أمام الأهلي بأربعة أهداف لهدفين.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، حصدها الفريق بعد خوض 8 مباريات فاز خلالهم في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وخسر ثلاثة أخرى.