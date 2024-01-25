الأهلي يمنح علي معلول راحة أسبوعا قبل الانتظام فى التدريبات بعد وداعه بطولة أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 10:33 مساءً - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على منح التونسي علي معلول لاعب الفريق راحة سلبية لمدة أسبوع قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه، عقب توديع نسور قرطاج بطولة أمم أفريقيا، والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

وفشل منتخب تونس في الصعود إلى دور الـ16 لأمم أفريقيا بعدما اكتفى بتحقيق نقطتين فقط من التعادل في مباراتين أمام جنوب إفريقيا ومالي، بينما خسر من ناميبيا.

واستقر مسئولو الأهلي على منح معلول راحة لالتقاط الأنفاس والاستجمام بعد توديع منتخب بلاده لبطولة إفريقيا، على أن يعود للفريق في حالة معنوية جيدة استعدادا للتحديات القادمة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته عصر اليوم على ملعب الحمرية بإمارة عجمان، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودى وديًّا.

وخاض الفريق تدريباته اليوم فى إطار الاستعداد لودية حتا الإماراتى المحدد لها (الثالثة بتوقيت القاهرة) غدًا الجمعة ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا لمدة 40 دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي ومتنوع للحراس اليوم واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين، وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات حتى يوم 28 من الشهر الجاري.