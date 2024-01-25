إقبال كبير على معرض الكتاب.. وعدد زوار اليوم الأول يتجاوز 207 آلاف زائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 10:33 مساءً - شهد معرِض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، فى يومه الأول وبلغ عدد الزوار207414، وحرصت خلاله الأسر المصرية على التوافد إليه من جميع محافظات الجمهورية، وبكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه لاجمهور.

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بهذا الإقبال المتميز، والذى يجسد مدى إدراك المصريين لقيمة المعرفة، والتأثيرات الإيجابية التى تُحدثها الثقافة والفنون فى نفوس ووجدان أبنائها، وهو الأمر الذى يمكن البناء عليه لبناء مجتمع متقدم، وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذه البداية مبشرة بأن الدورة الحالية للمعرض ستكون استثنائية على صعيد الاهتمام، والزخم الجماهيرى، الذى يتناسب مع حجم الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التى يقدمها المعرض، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على استكمال رسالتها التنويرية، وتحقيق العدالة الثقافية للجميع.

كما أعرب الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب،عن سعادته، بهذا الإقبال الجماهيرى الكبير بأول أيام المعرض، بما يعكسه رغبة بناءة لدى الشعب المصرى على اكتساب المعرفة والحصول عليها فى ظل تحدياتنا الراهنة، مؤكدًا مواصلة الجهود إزاء تقديم أفضل خدمة ثقافية لجمهور المعرض خلال دورته الحالية، بما يخدم مستهدفات الدولة فى بناء الشخصية المصرية.

الجدير بالذكر أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة وتأتى هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى، شخصية معرض كتاب الطفل.