دروجبا يؤكد مواجهة كوت ديفوار والسنغال ستكون صعبة والأفيال بإمكانهم الفوز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 10:33 مساءً - قال ديدييه دروجبا، نجم كرة القدم الإيفوارية، اليوم، الخميس، إن مواجهة الأفيال والسنغال المقرر لها في العاشرة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 لن تكون سهلة، وستحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

وأكد دروجبا خلال تصريحات نقلها موقع "Wiwsport" السنغالى أن أسود التيرانجا يتحلون بقدر على من الثقة خاصة بعد الانطلاقة القوية التي حققوها في دور المجموعات بالفوز في الثلاث مباريات والحصول على العلامة الكاملة.

وأوضح نجم الكرة الإيفواية أن السنغال لديهم مجموعة قوية من اللاعبين ومدرب هادئ اكتسب العديد من الخبرات، مؤكداً أن تواجد أليو سيسيه على رأس القيادة الفنية لـ"أسود التيرانجا" له تأثير قوي.

وأشار دروجبا أن كوت ديفوار تستطيع تخطى عقبة السنغال في دور الـ16، مؤكداً أن هذه المهمة ليست مستحيلة، مطالباً اللاعبين بالتحلى بالهدوء والتركيز من أجل حطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وحققت مرحلة المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا فى كوت ديفوار، سجلا تهديفيا تاريخيا، والتى اختتمت مساء الأربعاء، بتسجيل 89 هدفا خلال 36 مباراة، بمعدل تهديفي وصل إلى 2.47 هدف فى المباراة الواحدة.

واختتمت مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023، بتأهل 16 منتخبا إلى دور ثمن نهائي البطولة، والتى ستنطلق مواجهاته بداية من مساء يوم السبت المقبل.

وأصبحت مرحلة مجموعات النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية الأكثر تهديفا فى تاريخ البطولة برصيد 89 هدفا خلال 36 مباراة، متفوقة على نسختى 2019 فى مصر و2021 فى الكاميرون، حيث شهدت النسختين تسجيل 69 هدفا فى 36 مباراة لكل نسخة.