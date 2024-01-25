الجزائر يهزم الرأس الأخضر ويتأهل لمواجهة مصر فى نهائى أمم أفريقيا لليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 11:31 مساءً - تأهل منتخب الجزائر لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 32/26 فى نصف النهائى ليضرب موعداً مع الفراعنة.

ومن المنتظر أن يلتقى منتخب الفراعنة مع الجزائر السبت فى النهائى للمنافسة على تذكرة الوصول لأولمبياد باريس .

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى النهائى بالفوزعلى تونس فى نصف النهائى 30/25 بعد ما فاز فى دور ربع النهائى أول أمس الثلاثاء على أنجولا بنتيجة 37/25 بينما فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 37/24 بنفس الدور .

وتأهلت منتخبات مصرو الجزائر والرأس الأخضر وتونس إلى بطولة العالم 2025 المقبلة ويتبقى حجز بطاقة خامسة من خلال مباريات تحديد المراكز.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025 والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز برصيد 8 ألقاب أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.