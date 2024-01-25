الأهلى يجري مفاوضات بشأن التعاقد فى ضم بديل للشناوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 11:31 مساءً - استقر مسئولو النادي الأهلي على التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعوض غياب محمد الشناوي بعد إصابة الأخير بخلع في الكتف خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي مفاوضات التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تعويض غياب محمد الشناوي.

وجاءت رغبة مسئولي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد من أجل تدعيم هذا المركز بحارس خبرة في ظل افتقاد الحراس الحاليين في صفوف الأهلي للخبرة مثل مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، لاسيما وأنه يخوض تحديات قوية في الفترة التي سيغيبها الشناوي.

وسيغيب الشناوي عن الأهلي من 3 إلى 5 شهور، وهي فترة حاسمة في مشوار الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا سواء دور المجموعات أو دور الثمانية والدور نصف النهائي أو نهائي كأس مصر ضد الزمالك أو بطولة الدوري المصري.