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ظهرت الآن.. استعلم عن نتيجة صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الأن نتيجة الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية وتشمل الرابع والخامس والسادس والإعدادية الأول والثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويمكن الاستعلام الأن على نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال الدخول، على الموقع الرسمي للمديرية، عبر الرابط التالي: 

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وأكدت المدرية أن النتائج ستكون متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من يوم السبت الموافق 27-1-2024، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس )، للمرحلة الإعدادية للصفوف ( الأول والثانى).

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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