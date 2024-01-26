نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن.. استعلم عن نتيجة صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الأن نتيجة الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية وتشمل الرابع والخامس والسادس والإعدادية الأول والثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويمكن الاستعلام الأن على نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال الدخول، على الموقع الرسمي للمديرية، عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وأكدت المدرية أن النتائج ستكون متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من يوم السبت الموافق 27-1-2024، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس )، للمرحلة الإعدادية للصفوف ( الأول والثانى).