نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللواء أحمد كساب عن عيد الشرطة الـ72: ملحمة مقدسة من البسالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص اللواء دكتور أحمد كساب، مدير الإعلام السابق بأكاديمية الشرطة، على تهنئة رجال الداخلية بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، قائلا: كل سنة والشعب المصري والشرطة المصرية بكل فئاتها بخير وسعادة وأمن واستقرار وتقدم وازدهار.

وأضاف اللواء دكتور أحمد كساب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رجال الشرطة قدموا تضحيات كبيرة في معركة الإسماعيلية وسطروا ملحمة مقدسة من البسالة والشجاعة، لافتا إلى أن ذكري موقعة الإسماعيلية 1952 تؤكد أن الشرطة والشعب هما محور الأمن والتضحية.

تابع مدير الإعلام السابق بأكاديمية الشرطة،: مصر ربنا حافظها وأنقذها من منجرف خطير والجميع يشهد على ذلك، مؤكدا أن الالتزام والاحترام المتبادل ركيزة أساسية في العمل الشرطي، بالإضافة إلى الاستعداد على أكمل وجه وهما ما يعطينا قوة للدفاع عن الوطن ومقدرات الشعب المصري ومواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون.

