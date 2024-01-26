نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد التأمين: حريصون على دعم محدودي الدخل للحفاظ على مشروعاتهم واستمرارها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت أمنية طلعت، كبير الباحثين الفنيين بالاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد يركز في استراتيجيته الأساسية على الشمول المالي، والشمول التأميني، والوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمساعدتهم في الحفاظ على مشروعاتهم.

وأضافت أمنية طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على دعم محدودي الدخل وتسهيل تقديم الخدمات التأمينية لهم، مشيرة إلى أن الاتحاد سيعقد المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر في الفترة بين 3 إلى 5 فبراير القادم.

تابعت كبير الباحثين الفنيين بالاتحاد المصري للتأمين، سيتم إلقاء الضوء على أهم المستجدات وعرض تجارب الدول الناجحة ورفع الوعي التأميني لدي العملاء المستهدفين خلال المؤتمر، مشددة على أهمية نشر الفكر التأمين وتسويق المنتجات التأمينية