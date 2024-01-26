نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يجوز إبرام عقود الزواج عبر الإنترنت؟ محام يوضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حذر أشرف فرحات المحامي بالنقض، والاستشاري الأسري، من انتشار ظاهرة الزواج عن طريق الإنترنت، موضحا أن الزواج له أركان وهي الإيجاب والقبول والإشهار ووجود ولي للزوجة وهذه الأمور لا يصلح أن تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما يحدث عبر الجروبات الخاصة والغرف يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمعات الشرقية، لافتا إلى أن الإسلام أباح للرجل التعرف على الفتاة من خلال ضوابط معينة.

تابع المحامي بالنقض، مواقع الخطبة الإلكترونية يكون الأدمن هو الوسيط يتلقى طلبات وبيانات الرجال والفتيات ويعرضها عليهم متى توافرت الشروط التي يراها، وكأنه يشتري سيارة، مشددا على أنه لا يجوز إبرام عقود الزواج عبر الإنترنت وهذا ما وضحت دار الإفتاء ونصت عليه وحرمته الشريعة الإسلامية.