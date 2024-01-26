الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 19 مجزرة جديدة فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 10:30 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.