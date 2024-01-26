سويلم يتابع الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة لتحسين الرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 11:27 صباحاً - الدكتور سويلم :الإنتهاء من الأعمال الخرسانية بقنطرة فم بحر يوسف ، وجارى تركيب البوابات ومنظومة التشغيل

- تنفيذ قناة التحويلة بقنطرة حجز الإبراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء

- الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم قنطرة الديروطية ، وبدء الأعمال الخرسانية بقنطرة البدرمان ، وتنفيذ الاساسات والحوائط الخرسانية بقنطرتى ابو جبل والساحلية

- إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى تصميم وتنفيذ البوابات لضمان تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه

- الالتزام بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية للعاملين بالمشروع ، وتطبيق الإشتراطات البيئية بالموقع

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٤٠% ، مشيراً إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف .. فقد تم الإنتهاء من كافة أعمال الخرسانة لجسم قنطرة بحر يوسف والكوبري أعلى القنطرة ، كما تم نهو أعمال الحماية خلف قنطرة بحر يوسف ، وجارى تركيب بوابات القنطرة والمصنعة بدولة اليابان ، وجارى تركيب منظومة التشغيل .

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية .. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد ، ونهو تنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الابراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء .

وفى قنطرة الديروطية .. فقد تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة .

وفيما يخص قنطرة فم البدرمان فقد تم الإنتهاء من أعمال الحفر بالموقع وبدء الأعمال الخرسانية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ الاساسات والحوائط الخرسانية بكل من قنطرتى ابو جبل والساحلية .

هذا وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

كما يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية ، كما يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .