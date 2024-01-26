نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 20...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 11:27 صباحاً - أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 71 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 20 حتى 26 يناير الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 20 يناير*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل في الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي بمركز التنمية المحلية بسقارة ، وتستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب ، ويستفيد منها 55 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، وسيتضمن الأسبوع المقبل أيضاً تنظيم 4 دورات تدريبية منها دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة هما " رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الانفاق وتعظيم استخدام الموارد" ودورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والتي تعقد بتكليف من السيد رئيس الجمهورية ، كما سيتم تنفيذ دورة تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة، ودورة القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، ويستفيد من تلك الدورات 116 متدرباً من جميع المحافظات .

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته الموسعة بمحافظة أسوان والتي رافقه خلالها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء/ أشرف عطية، محافظ أسوان، وتستهدف تفقد عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة، وتتضمن فعاليات الزيارة الآتي:-

- تفقد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" أسوان، الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أسوان.

- تفقد أعمال إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان.

- شهد اصطفافًا لمعدات محافظة أسوان للتأكد من الجاهزية الفنية للمواجهة في حالات الطوارئ والأزمات.

- تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية فارس بكوم امبو .

- تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية فارس .

- تفقد مشروع إنشاء مجمع مواقف غرب كوم أمبو.

- تفقد محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة " أكوا باور" بكوم أمبو.

- تفقد عمارات "سكن كريم" بقرية فارس بكوم أمبو.

- تفقد محطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو.

- أدلي رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تلفزيونية من محطة شتلات قصب السكر بمركز أمبو مؤكدًا خلالها أن الشاب المصري حين يحصل علي التأهيل والتدريب المناسب علي الوظائف الجديدة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق طفرة كبيرة جدًا.

- تفقد معرض السلع الغذائية بحي "اللوتس".

- تفقد لوحة توزيع الكهرباء بقرية "فارس".

- تفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

- تفقد مكتبة مصر العامة وشهد عددًا من الأنشطة الفنية.

- تفقد مسرح "فوزي فوزي" بأسوان بعد إعادة تأهيلة.

- تفقد معرض "أيادي مصر" وشاهد جانبًا من العروض الفنية والفنون التشكيلية.

- تفقد مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.

- تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل "ممشي أهل مصر" بمدينة أسوان.

*الأحد 21 يناير*

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بزيارة لمحافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء الإسكندرية في بعض القطاعات على أرض المحافظة، يرافقه خلال الزيارة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتتضمن فعاليات الزيارة الآتي:

- افتتاح مركز خدمات مصر بالمبنى الملحق بديوان عام محافظة الإسكندرية.

- تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

- تفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة حي شرق.

- تفقد مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به بشارع فؤاد وفي حي وسط.

- تفقد مشروع تطوير ميدان محطة مصر.

*الاثنين 22 يناير*

وقعت وزارة التنمية المحلية عقد تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة بمحافظتي الغربية والدقهلية مع شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو ، حيث وقع على العقد من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والمهندس علاء الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات وحضر التوقيع فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية وفريق استشاري دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة .

*الثلاثاء 23 يناير*

استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً مشتركاً بحضور ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بالتحضير لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقادها في القاهرة الفترة من ٤ - ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، وشهد الاجتماع استعراض كافة التجهيزات اللوجستية المرتبطة باستضافة مصر للمنتدى والذي يأتي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما تم استعراض مجالات تخصص الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والخارجية وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة.

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

*الأربعاء 24 يناير*

تلقي اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ”مشروعك” منذ انطلاقه وحتى نهاية يناير 2024 حيث ساهم "مشروعك " في تنفيذ أكثر من 210 ألف مشروع بقروض 27,8 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات، مؤكداً أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، فعاليات الأسبوع الرابع والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، والتي تضمنت تنفيذ 4 دورات تدريبية منها دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة هما " رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الانفاق وتعظيم استخدام الموارد" ودورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والتي تعقد بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، ودورة تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة، ودورة القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، موضحًا أن عدد المتدربين الذين اجتازوا تلك الدورات 116 متدربًا. وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، مشيرًا الي استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع التدريبي الـ 25 من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2023-2024، والتي يستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

*الخميس 25 يناير*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار ٩٠ أسبوعًا ، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، موضحًا أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وعلى مدار تسعون أسبوعاً بلغ أكثر من ٤١٤,٣ ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الـ ٩٠، حيث تقدر حجم المبيعات به حوالي ٤ ملايين جنيه.

*الجمعة ٢٦ يناير*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من غداً السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتي 12 أبريل 2024، مؤكدًا أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي " لجنة انفاذ القانون "، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التى ستكون على ثلاث مراحل.