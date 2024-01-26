الأرصاد تستعرض تفاصيل حالة الطقس وفرص الأمطار حتى نهاية اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 12:32 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الشتوية على كل الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرفة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

وتابعت: تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

ويشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.