تعرف على استعدادات محمد صلاح للحاق بالمنتخب في أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 01:30 مساءً - يسابق محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، الزمن للحاق بالمنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية، ويكثف من تدريبات التأهيلية للعودة سريعًا إلى صفوف الفراعنة لاستكمال رحلة البحث عن الأميرة السمراء التي طال غيابها.

ويترقب الفرعون المصري مواجهة مصر والكونغو مساء بعد غدا الأحد، والتي يمنى فيها النفس بتحقيق الفوز وعبور محطة ربع النهائي، رغم أن اللاعب تأكد غيابه عن دور الثمانية أيضا لكنه يسعى لأن يكون متواجدا في المربع الذهبي.

ونشر صلاح رسالة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، جاء فيها: «بدأت بالأمس برنامج العلاج والتأهيل، وسأفعل ما بوسعي لأكون جاهزا في أقرب وقت، وسأعود للمنتخب بعدها مثلما اتفقنا من البداية».

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وخرج مبكرًا فى الشوط الأول متأثراً بإصابته. كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عودة لاعبه المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، بعد إصابته مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال يورجن كلوب، فى المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة. وأوضح كلوب، أن محمد صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.