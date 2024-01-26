جلسة طارئة بين الأهلى وكولر عقب معسكر الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 01:30 مساءً - يعقد مسئولو النادى الأهلى جلسة عاجلة مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق عقب انتهاء معسكر الإمارات والعودة للقاهرة غداً السبت، من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق استعداداً للمرحلة المقبلة.

ويبحث مسئولو الأهلي مع كولر رؤيته لتدعيمات الفريق بعد التعاقد مع وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد في يناير الجارى، وموقف الجهاز الفني من حراسة المرمى بعد إصابة محمد الشناوي مؤخراً بخلع في الكتف وحاجته للعلاج فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وينتهي معسكر الأهلي في الإمارات، غدا السبت، حيث يخوض الفريق مباراة ودية أمام نادى حتا الإماراتى فى الثالثة من عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت الإمارات وتُقام المباراة علىى ملعب نادي حتا الإماراتي.

وتعد مباراة اليوم هي الودية الثانية والأخيرة للأهلي بمعسكر الإمارات الذي انطلق السبت الماضي، ويستمر حتى غد ضمن استعدادات المارد الأحمر للارتباطات المقبلة عقب استئناف المسابقات بعد انتهاء أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار.

وخسر الأهلي من الأخدود السعودي الثلاثاء الماضي بهدفين مقابل هدف، وشهدت مباراة الأخدود ضياع ركلة جزاء من الأهلي أهدرها رامي ربيعة في الدقيقة 71 ، و سجل محمد الضاوي كريستو هدف الأهلي الوحيد من تمريرة جيدة عن طريق الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي.

وفضل الجهاز الفني للأهلي خوض معسكر مغلق في الإمارات يتخلله مباراتين وديتين من أجل تجهيز لاعبي الفريق لخوض مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري منتصف فبراير المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.