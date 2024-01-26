طبيب الأهلى يتواصل للاطمئنان على تطورات حالة إمام عاشور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 01:30 مساءً - يتواصل الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور أحمد جاب الله على مدار الساعة مع نظيره فى المنتخب الوطنى الأول محمد أبو العلا من أجل الاطمئنان على حالة امام عاشور لاعب الأهلى، الذى تعرض للإصابة فى مران المنتخب مساء الأربعاء.

وأجرى طبيب الأهلى اتصالات مكثفة مع طبيب المنتخب للاطمئنان على اللاعب، الذى غادر مران المنتخب لإصابته بارتجاج بسيط في المخ، كما تحدث طبيب الأهلي مع إمام عاشور وأكد الأخير للأول استقرار حالته بشكل تام.

على صعيد متصل أكد محمد أبو العلا غياب إمام عاشور لاعب المنتخب عن مباراة مصر والكونغو مساء الأحد المقبل في دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار، بسبب البروتوكول الطبي الذي يُحتّم راحة أي لاعب يصاب بارتجاج لمدة 6 أيام، وحال تأهلنا سيكون جاهزا فى دور الثمانية.

وقال أبو العلا، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "باك وورد" سبب إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ وإغماء في الملعب بعد سقوطه على رأسه.. لكن حالته جيدة وفايق".