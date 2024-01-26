وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 02:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج التالية:-

▪ ضبط (شقيقين) بدائرة مركز شرطة نجع حمادى ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة كهربائية لعد النقود الورقية).

▪ ضبط (تاجر فضيات) بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

▪ وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.