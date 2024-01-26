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وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 02:32 مساءً -  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج التالية:-

 

▪ ضبط (شقيقين) بدائرة مركز شرطة نجع حمادى ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة كهربائية لعد النقود الورقية).

 

▪ ضبط (تاجر فضيات) بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

 

▪ وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

 

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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