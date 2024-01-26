«قضايا الدولة» تعلن موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة مندوب دفعة 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 02:32 مساءً - أعلنت هيئة قضايا الدولة، عن موعد إجراءات المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023.

وقررت الهيئة عقدها بداية من يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، بمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بمنطقة حدائق أكتوبر.

وتابع بيان الهيئة أنه على جميع المتقدمين متابعة الموقع الرسمي لها، لمعرفة ميعاد وتاريخ المقابلة الشخصية.

* وحدد ضوابط الحضور للمقابلة الشخصية على النحو التالى:

- الالتزام بالموعد المحدد لك متقدم.

- الحضور قبل الموعد المحدد للمقابلة الشخصية بنصف ساعة.

- الالتزام بالزى الرسمي بدلة داكنة اللون وقميص أبيض للإناث والذكور.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى.

- الالتزام بغلق الهاتف المحمول.