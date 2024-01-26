محكمة العدل الدولية تعلن تقديم جنوب أفريقيا أدلة توثق جرائم إسرائيل بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 02:32 مساءً - قالت محكمة العدل الدولية إن القرارات التي ستتخذها المحكمة بشأن التدابير المؤقتة مرهونة بشروط انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن جنوب أفريقيا قدمت في دعواها أدلة توثق جرائم إسرائيل بقطاع غزة، فى كلمة أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.