نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة شباب الجيزة يشهد فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لمركز صفط اللبن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة اليوم الجمعة 26 يناير 2024م، الجمعية العمومية الغير عادية لمركز شباب صفط اللبن التابع لإدارة شباب بولاق الدكرور، بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، هالة عبد القادر مدير إدارة الهيئات.

وتفقد الوكيل اللجان واطمأن على سير عملية التسجيل التي بدأت تمام الساعه 9:00 صباحًا والمقرر إنتهائها الساعه 7:00 مساءً.

يذكر أن جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية لمركز شباب صفط اللبن يتضمن إسقاط رئيس مجلس إدارة المركز من منصبه وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

كما أن الجمعيات العمومية تتم بمتابعه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث يحرص على التوجيه إلى إتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الإجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية في الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بإشراف من اللجنة العليا برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وإشراف وحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، هاله عبدالقادر مدير إدارة الهيئات، محمد كمال مدير ادارة الشئون القانونية، رحاب على مدير إدارة بولاق، محمد مدحت، مراد محمد مسئولي ادارة الهيئات، داليا فهمى، إيناس أسامه إدارة بولاق.

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